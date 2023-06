Papa Francesco, "manovre in Vaticano". Aria di Conclave? Il retroscena di Franco

08 giugno 2023 a

L'operazione subita da Papa Francesco al Gemelli per risolvere un laparocele addominale tiene in ansia il mondo cattolico e non solo, ma apre anche a manovre e riposizionamenti in Vaticano in vista di un possibile Conclave. Del resto lo stesso Jorge Mario Bergoglio, qualche mese fa, in una intervista a un media spagnolo aveva paventato la possibilità di dimissioni se le condizioni di salute non gli permetteranno di continuare a svolgere a pieno le sue attività di Pontefice. Massimo Franco in un articolo pubblicato oggi sul Corriere della sera, spiega che in Vaticano non mancano fibrillazioni per le condizioni di salute del Pontefice tra "vecchie e nuove incognite". L'editorialista è tornato sul tema nella puntata di giovedì 8 giugno di Agorà su Rai 3: "Il Papa ha una tempra straordinaria e come comunicazione c'è un progresso, abbiamo ascoltato la voce del professore che lo ha operato", afferma il giornalista. "Questo smonta il campo dalle illazioni, le voci nascono quando non c'è trasparenza sulle informazioni", afferma Franco.

Se sul piano medico non sembra esserci un'emergenza, ma oggi abbiamo un "papa infragilito", spiega il giornalista, "quindi è logico anche se discutibile che si riaprano le manovre e i posizionamenti in vista di un Conclave che speriamo sia di lontano possibile". Sul fatto della rinuncia di Bergoglio, "quelle che noi chiamiamo dimissioni di Francesco, io ho la sensazione le abbia ammesse sul piano del principio, ma ultimamente le abbia un pochino scansate da sé". Insomma, l'ipotesi che Bergoglio faccia un passo indietro è meno probabile di qualche tempo fa. "Naturalmente dipenderà molto da come si evolverà la situazione e da come saranno le sue condizioni di salute, ma al momento questa prospettiva non la vedo - conclude Franco - anche in Vaticano qualcuno si sta già chiedendo qual è l'orizzonte temporale di questo papato".