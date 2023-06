Papa Francesco, retroscena di Tarquinio a L'Aria che Tira: "Fino all'ultimo..."

07 giugno 2023 a

Papa Francesco è in sala operatoria per un intervento all’addome e il mondo intero è in apprensione. Nella tarda mattinata, il Pontefice ha raggiunto il policlinico Gemelli di Roma, dove si era già recato ieri. Le sue condizioni di salute sono nelle mani del professor Sergio Alfieri, che lo aveva operato due anni fa. A commentare la notizia è Marco Tarquinio. Il giornalista, ospite di Myrta Merlino, svela un retroscena inatteso: “Ha lavorato fino all’ultimo”.

Un'operazione chirurgica di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi “a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti”. A dirlo è il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. Intanto l’ufficio stampa del Gemelli sta lavorando per organizzare una conferenza stampa successiva all'intervento.

Nel corso della puntata di “L’Aria che tira”, il talk quotidiano di approfondimento e di attualità di LA7, Marco Tarquinio viene interpellato dalla conduttrice Merlino a riguardo. Il giornalista svela un dettaglio noto a pochi: “Ha fatto un accertamento. Ha lavorato fino all’ultimo, fino a un attimo prima. Ha fatto l’Udienza Generale”. Quindi la formula di buon augurio: “Verrà operato con la tempestività necessaria. Credo che l’accompagnino in tanti e tanti”.