Papa Francesco, intervento terminato. Come sta il Pontefice

Il mondo, fino a pochi minuti fa col fiato sospeso, può tirare un sospiro di sollievo. E' terminato al policlinico Gemelli l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto Papa Francesco. Il Santo Padre, ricoverato al CeMi (Centro di medicina dell'invecchiamento), è stato riportato nel suo appartamento al decimo piano della struttura ospedaliera. Una domanda attanaglia chiunque: come sta il Pontefice?

A condurre l'operazione è stato il chirurgo Sergio Alfieri. Quanto durerà la degenza? Il Pontefice resterà in ospedale per alcuni giorni per la convalescenza. Le previsioni non sono ottime: serviranno, quasi sicuramente, una decina di giorni. L’operazione è stata necessaria a causa di un laparocele incarcerato che stava causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti. La Santa Sede ha spiegato che Bergoglio è stato "sottoposto in anestesia generale a una laparotomia e a una plastica della parete addominale con protesi". Il capo dello Stato Sergio Mattarella rivolge i suoi auguri al Pontefice e assicura: "Tutto il popolo italiano le è vicino".

La Prefettura della Casa Pontificia ha annullato tutte le udienze del Pontefice fino al 18 giugno. Il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, ha chiarito che, proprio come avvenuto nei due precedenti ricoveri del Papa al Gemelli, quello del 2021 appunto e quello di tre giorni iniziato il 29 marzo 2023 per una bronchite, “non ci sarà assolutamente nessun passaggio di poteri".