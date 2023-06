Roma, morta una bimba dimenticata in macchina

07 giugno 2023 a

Tragedia a Roma e minuti al cardiopalma. Una bambina di un anno è stata trovata morta in macchina in Via dei Fucilieri. Secondo i primi accertamenti, la bimba sarebbe stata abbandonata nella vettura parcheggiata alla Cecchignola da un adulto che si trovava con lei. Questa è la prima ipotesi investigativa emersa. Le dinamiche del triste evento, tuttavia, non sono ancora chiare. Mentre procedono le indagini per la ricostruzione della vicenda, la zona della capitale interessata è stata isolata.

Ennesimo dramma a Roma. Secondo una notizia dell'ultima ora, una bambina di un anno è stata ritrovata senza vita in un'auto ferma alla Cecchignola. Stando alle prime ricostruzioni, la piccola sarebbe stata lasciata da sola nella vettura dal genitore che era in sua compagnia. Ad avvalorare questa prima tesi proposta è il fatto che la piccola questa mattina fosse attesa all'asilo dove non è mai arrivata. La vettura e l'area adiacente sono stati sottoposti a sequestro dagli inquirenti e sono in corso i rilievi.

Secondo le prime ipotesi, ad intervenire sarebbe stato un passante che, vista la bambina, avrebbe prontamente agito e distrutto il vetro della macchina tentando un coraggioso primo soccorso per la piccola priva di sensi. Poi sono stati i medici delle ambulanze intervenute a tentare una rianimazione disperata che purtroppo però non ha dato esito.