Meteo giugno, ribaltone africano. Giuliacci: quando arriva il grande caldo

Temperature gradevoli e vacanze in stand-by, ma l'arrivo dell'anticiclone africano cambia ogni scenario. Se l'estate sembrava non decollare, ora le previsioni del colonnello Mario Giuliacci ribaltano ogni congettura. Cosa ci aspetta nel mese di giugno? Intanto l'esperto assicura un weekend di sole.

Un solo quesito attanaglia gli italiani: che estate sarà? Secondo quanto riportato sul suo sito da Mario Giuliacci , "Il famoso anticiclone africano, per adesso, è ancora fermo sul deserto del Sahara e per questo ci lascia con temperature gradevoli e un po’ di instabilità dovuta alla bassa pressione che domina il bacino del Mediterraneo". L'esperto lascia tutti senza parole e cambia le carte in tavola: "L’estate non sembra decollare. Grazie alla palude barica, sia per tutto il mese di maggio che l’inizio di giugno, l’Italia è stata bersagliata da un clima molto movimentato, ma adesso potrebbe arrivare un cambiamento che potrebbe stravolgere lo scenario italiano e anche europeo".

I meteorologi che collaborano con il colonnello Giuliacci definiscono dunque i confini dello scenario prefigurato: "Dal 9-12 giugno l'anticiclone africano dall'interno del deserto del Sahara si allungherà verso l'Europa occidentale e il mar Mediterraneo, comprendendo anche la nostra penisola. Si avrà un'avanzata dell’alta pressione, nello specifico si parla di una massa d’aria calda di tipo subtropicale che porterà più stabilità atmosferica e di conseguenza un aumento dei valori termici, ma senza eccessi". Quali sono le regioni maggiormente interessate? Che sorprese riserva il mese di giugno? "Le zone dove di sentirà di più questo cambiamento sarà il Sud Italia, la Sicilia e la Sardegna dove si potranno raggiungere anche i 29°C nelle ore pomeridiane. Al Nord, l’instabilità diurna non sparirà totalmente a causa di qualche infiltrazione di aria fresca in quota".