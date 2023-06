Meteo estate 2023, Giuliacci: novità clamorosa. Bomba sulle ferie degli italiani

03 giugno 2023 a

Che estate sarà? Alla domanda risponde il meteorologo Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it . L'esperto assicura che la prossima estate non presenterà l'estrema siccità che avevano caratterizzato il periodo estivo 2022. Giugno, intanto, continuerà a essere piuttosto piovoso. Quanto a luglio, il caldo arriverà ma dovremmo almeno evitare gli incendi. "L'anno scorso eravamo in preda a siccità estrema e incendi frequenti - si legge sul portale meteo di Giuliacci - Quest'anno la situazione andrà decisamente in maniera diversa e pertanto possiamo dire che stiamo scampando il pericolo di una estate 2022-bis".

La vera sorpresa, però, arriverà ad agosto quando in Italia dovrebbero verificarsi temporali più frequenti rispetto al recente passato. "E possibile - prosegue Giuliacci - che rovesci ne temporali siano ben più frequenti dell'immediato passato. Insomma, neinte caldo intenso e piogge con una certa frequenza". Insomma in estrema sintesi, l'estate 2023 sarà forse più calda della media ma certamente più piovosa.