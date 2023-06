Lago Maggiore, "attività iraniana" in Italia: la missione gli 007 naufragati

06 giugno 2023 a

a

a

Mentre la procura di Busto Arsizio indaga sulle cause e possibili responsabilità del naufragio sul Lago Maggiore della barca con a bordo una ventina tra agenti dei servizi segreti italiani e del Mossad israeliano, in pensione e in attività, sembra essere calato il silenzio sulle attività degli 007 in quei giorni. Ma da Israele arrivano nuovi elementi sul reale obiettivo del summit di esponenti dell'Intelligence nella regione. La gita in barca, infatti, a bordo della "Good...uria" dello skipper Claudio Carminati, sarebbe nata per festeggiare la festa di compleanno di uno degli israeliani, ma sarebbe stata preceduta da una missione vera e propria prima che il naufragio portasse alla morte di quattro persone, tra cui la moglie dello stesso Carminati.

Giallo del Lago Maggiore: "Scambio di documenti tra 007", cosa sappiamo

Dietro alla trasferta degli agenti del Mossad, infatti, potrebbe esserci "un’operazione contro l’attività iraniana", riporta Qn che cita media israeliani. In particolare Haaretz e Channel 12 News spiegano che la mini-crociera di domenica 28 maggio "probabilmente era un momento di svago al termine dell’operazione segreta che si sarebbe svolta nei giorni precedenti, nell’ambito dei rapporti di cooperazione tra l’italiana Aise e il Mossad", si legge sul quotidiano.

"Missioni e infiltrazioni", che ci facevano gli 007 israeliani sul Lago Maggiore

L'ipotesi sembra andare nella direzione delle indiscrezioni emerse nei giorni successivi al tragico incidente, secondo cui il summit degli 007 - in base a una ricostruzione di Repubblica - avrebbe riguardato una missione per contrastare il traffico d'armi e le attività di spionaggio di uno "Stato canaglia" dell'area mediorientale. Un'altra ipotesi, rilanciata dal Corriere della sera, riguarda invece gli investimenti nel turismo di lusso di magnati russi.