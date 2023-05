Lago Maggiore, "scambio di documenti tra agenti segreti". Chi c'era nella barca affondata

30 maggio 2023 a

Si tinge di giallo la vicenda del naufragio sul lago Maggiore, domenica scorsa. A bordo della barca che si è ribaltata per un peggioramento improvviso delle condizioni meteo c'erano agenti dei servizi segreti italiani e del Mossad israeliano. Quattro le vittime: due ex agenti dell’Aise, Claudio Alonzi, 62enne di Alatri, e Tiziana Barnobi, 53enne, Anya Bozhkova e il 54enne Shimoni Erez, agente in pensione dei servizi israeliani. Secondo quanto ricostruito il natante, una house boat, poteva ospitare 15 passeggeri ma ce n'erano a bordo 23.

Secondo quanto riportato da Repubblica la house boat "Gooduria" era di proprietà dello skipper Claudio Carminati (sposato con una delle vittime, Bozhkova) e quasi tutti gli ospiti, tranne due, erano agenti segreti in attività o in pensione. Si trovavano sul Lago Maggiore per una festa e una gita organizzata all'ultimo minuto. Ma secondo una versione, non confermata ufficialmente, "alla vigilia non era in programma nessuna gita sul lago, poi invece avvenuta in quanto, dopo incontri in Lombardia per lo scambio di informazioni e di documenti, gli israeliani avevano perduto l’aereo del ritorno e avevano deciso di prolungare la sosta coprendo l’intero fine settimana, fino alla partenza per la madrepatria in programma nella giornata di lunedì 29 maggio", scrive il Corriere della sera.

La Procura di Busto Arsizio ha aperto un fascicolo per naufragio colposo a carico di ignoti per chiarire eventuali responsabilità nell’incidente avvenuto nell’area di Sesto Calende. L’inchiesta è affidata ai carabinieri della Compagnia di Varese e gli inquirenti, guidati dal Procuratore Carlo Nocerino, hanno effettuato i primi accertamenti. Ma le indagini non saranno certo facili. Dei sopravvissuti alla tromba d'aria si sono presto perse le tracce. Gli 007 israeliani sono stati trasferiti in patria già lunedì mattina con un volo militare, riporta sempre Repubblica, mentre gli italiani sono stati prelevati da pronto soccorso e hotel e non risulta traccia del loro pernottamento.