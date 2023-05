Quando arriva il bel tempo in Italia: Giuliacci prevede un'altra settimana da incubo

30 maggio 2023 a

L'estate è alle porte solo sul calendario. Le ultime previsioni meteo confermano una nuova settimana da incubo all'insegna del maltempo con piogge e temporali: il colonnello Mario Giuliacci che sul suo sito prevede i nuovi scenari: "Come sempre accade in questi casi - spiega Giuliacci - le aree più a rischio temporale sono le Alpi, gli Appennini e le relative pedemontane. Spesso nel caso alpino molti temporali riescono a sfociare sulle pianure prospicienti nelle vallate e in alta Pianura Padana. Questo può accadere anche sugli Appennini, dove fenomeni temporaleschi arrivano localmente fin sulle coste".

All'orizzonte non si vedrebbe nemmeno un anticiclone: dunque per il colonnello, nell'Italia finita "sotto una palude barica", si potrebbero scatenare una lunga serie di precipitazioni rapide e senza preavviso quasi tutti i giorni: come avviene durante le stagioni monsoniche nei Paesi tropicali.