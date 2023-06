Meteo 2 giugno e fine settimana, dove colpisce la palude barica. Le previsioni di Giuliacci

01 giugno 2023 a

Il meteo non cessa di sorprendere e se il ponte del 2 giugno sarà caratterizzato da instabilità in vaste zone dell'Italia, il prosieguo della settimana non promette niente di buono. Tutta colpa della palude barica, la situazione atmosferica che si è creata ormai da settimane su tutto il bacino del Mediterraneo, Italia compresa. Una situazione anomala in cui si verifica tempo instabile e temporali violenti, spiegano gli esperti del colonnello Mario Giuliacci, volto noto del tempo in tv.

A maggio abbiamo vissuto situazioni drammatiche, come le alluvioni in Emilia.-Romagna. Per giugno nel bacino del Mediterraneo "continueremo ad avere instabilità, con perturbazioni locali e temperature che faranno fatica ad andare oltre i 25 gradi in Pianura Padana", si legge sul sito di Giuliacci . Ma nei prossimi giorni cosa succederà? "Nelle giornate che precedono il weekend avremo nubi temporalesche con locali nubifragi nelle zone alpine e sui rilievi appenninici del Centro-Sud Italia specialmente nelle ore centrali della giornata", spiegano gli esperti che non escludono fenomeni violenti come la grandine. Ma in Pianura Padana e nelle regioni adriatiche il tempo sarà migliore. Attenzione a Triveneto, Lombardia, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna dove le piogge raggiungeranno i 50 millimetri sulla dorsale appenninica del Centro-Sud. Tuttavia si tratterà di fenomeni brevi.

Il meteo giorno per giorno: venerdì 2 giugno le aree Alpine centro-orientali, Sicilia e Sardegna e le zone interne del Centro-Sud vedranno piogge e instabilità. Ma in Pianura Padana e lungo le regioni adriatiche ci sarà sereno e caldo fino a 30 gradi. Sabato 3 giugno "la situazione peggiorerà in seguito ad infiltrazioni fredde in quota in grado di scatenare temporali anche forti con grandine di grosse dimensioni", il tutto concentrato soprattutto al Nord. Domenica 4 la situazione non migliorerà con precipitazioni dal Nord al Centro, che risparmieranno solo ampie zone del Meridione.