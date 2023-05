Meteo 2 giugno e oltre, Giuliacci vede nero: temporali e instabilità, ecco dove

31 maggio 2023 a

"Mi sembra di essere un disco rotto". Il colonnello Mario Giuliacci, volto noto del tempo in tv, nelle sue previsione a 15 giorni ammette che "ormai è da più di un mese che prevediamo per le due settimane successive un tempo più o meno temporalesco". Ma con le ultime rilevazioni c'è anche una novità rilevante. "Per le prossime due settimane avremo un tempo più o meno temporalesco, ma le temperature si porteranno ai valori massimi, intorno ai 30 gradi che sono il caldo estivo normale", spiega in un video pubblicato sul suo sito . Insomma, mancherà l'afflusso dell'anticiclone nordafricano anche se siamo ormai a giugno: "Non è previsto un periodo di tre o quattro settimane continue con tempo bello e soleggiato".

Per quanto riguarda il Ponte dei prossimi giorni, la giornata di venerdì 2 giugno vedrà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, nelle zone interne del Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori. Soleggiato invece sulle pianure del Nord Italia e lungo le regioni adriatiche. Sabato 3 giugno è previsto un peggioramento con temporali e anche grandinate nel Nord Italia dalla mattina, mentre nel pomeriggio l'irruzione di aria fresca riguarderà anche il Centro-Sud e le coste del Mar Tirreno. Domenica 4 giugno la musica non cambia. Fin dalle prime ore del mattino ci saranno piogge al Nord e nel corso della giornata al Centro-Sud.