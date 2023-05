Meteo 2 giugno, dove scoppia la bufera: ponte con il maltempo

Giada Oricchio 29 maggio 2023 a

Più che ombrelloni, gli italiani apriranno (ancora) gli ombrelli. Sarà un’altra settimana all’insegna del tempo instabile. Le previsioni del tempo del sito www.meteogiuliacci.it confermano l’avanzamento di un fronte di alta pressione che da lunedì 5 giugno lascerà spazio a temperature più estive. E per l’attesissimo ponte del 2 giugno? Tra venerdì 2 e domenica 4 giugno le giornate saranno un’altalena di sole e nuvole, cielo sereno e improvvisi acquazzoni, attesi soprattutto sulle Alpi, sull’Appennino Settentrionale, sulle zone interne del Centro e su tutto il Sud. Anche il Veneto e la martoriata Emilia-Romagna saranno interessati da nubi temporalesche.

Secondo il colonnello Giuliacci, la giornata più temporalesca sarà domenica: “il cielo si presenterà piuttosto nuvoloso in gran parte d'Italia, con numerosi rovesci e temporali che bagneranno quasi tutto il Nord, risparmiando parzialmente solo le coste adriatiche”.