Giulia Tramontano, indagato per omicidio volontario il fidanzato Alessandro

31 maggio 2023 a

a

a

È indagato per omicidio volontario aggravato il fidanzato di Giulia Tramontano, la 29enne incinta scomparsa sabato sera da Senago, in provincia di Milano. Alessandro Impegnatiello, 30 anni, di professione barman, convive con la ragazza e avrebbe ricevuto un'informazione di garanzia mentre la Sezione investigazioni scientifiche dei Carabinieri si trova nella loro casa alla ricerca di un vestito della ragazza da utilizzare come traccia per i cani molecolari e proseguire le ricerche.

Giulia Tramontano sparita nel nulla. L'incontro con l'amante del fidanzato: "Anche lei incinta"

La clamorosa svolta nel caso della scomparsa di Giulia Tramontano arriva mentre gli elicotteri sorvolano boschi, campi sportivi e anche il canale Villoresi, poco lontano dall'abitazione dei due fidanzati. Non ci sono notizie, al momento, sul ritrovamento della giovane incinta di sette mesi. Inizialmente tra le ipotesi degli inquirenti c'era quella dell'istigazione al suicidio. Poche ore prima di scomparire nel nulla Giulia avrebbe scoperto di una presunta relazione del fidanzato Alessandro con un'altra donna, che sarebbe rimasta a sua volta incinta.