Elisabetta Condò, parla la prof ferita dallo studente: “Non me l'aspettavo”

È ancora ricoverata dopo essere stata operata per la ferita all’avambraccio Elisabetta Condò, la professoressa di 51 anni aggredita con più coltellate ieri mattina da un suo studente di 16 anni all’istituto secondario 'Emilio Alessandrini' di Abbiategrasso, in provincia di Milano. La donna è stata trasportata in codice giallo dalla scuola all’ospedale di Legnano e durante il tragitto è sempre rimasta vigile nonostante il forte stato di choc. La prima prognosi dei medici parla di lesioni guaribili in 35 giorni.

Superato il primo momento di grande spavento la professoressa ha avuto la forza di pronunciare una sola frase riguardo l’accaduto: “È stato lui, non me l’aspettavo”. A riferire le parole è il marito della donna, Giuseppe Di Staso, anche lui insegnante: “È ancora troppo scossa, non ho voluto chiederle altro. Mia moglie non ha ancora la forza di parlare di quanto accaduto. È sotto anestesia. Uno dei nostri figli ha esattamente l’età dello studente che l'ha colpita”. Sul Corriere della Sera vengono riportate altre dichiarazioni di Di Staso, che in merito ad un ritorno al lavoro afferma che “è ancora presto per pensarci. Ci sarà un periodo lungo di rieducazione, si parla di settembre. E sarà verosimilmente necessario un percorso di aiuto psicologico, sia per lei sia per i nostri figli. Però una cosa è certa, questo lavoro mia moglie lo ama. È molto motivata ed esperta, e questo è il riscontro che abbiamo sempre avuto dai suoi alunni e dalle famiglie, ma anche dai dirigenti con cui ha lavorato”. In un primo momento la professoressa non aveva sospettato di un’aggressione, ma aveva pensato fosse caduto qualcosa dal soffitto, vedendo soltanto in un secondo istante il ragazzo con il coltello in mano.