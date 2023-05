Stasera Italia, Bruno Guerri senza parole dopo l'accoltellamento: cosa mi ha impressionato

29 maggio 2023 a

Prima ha chiesto scusa ai compagni. Poi ha tirato fuori un coltello, si è diretto verso la professoressa e l'ha pugnalata. È quanto accaduto questa mattina all'Istituto di Istruzione Superiore 'Emilio Alessandrini' di Abbiategrasso, alle porte di Milano, dove uno studente di 16 anni ha ferito una docente, pare per note e brutti voti, fortunatamente in maniera non grave. Il ragazzo è stato bloccato dai carabinieri, senza opporre resistenza. Dopo l'aggressione, il giovane, che aveva con sé anche una pistola giocattolo, ha intimato ai compagni di uscire, senza ferirne alcuno. La donna, che nell'aggressione ha riportato lesioni da taglio all'avambraccio e una lieve ferita alla testa - è stata portata in codice giallo nell'ospedale di Legnano.

Video su questo argomento “Aveva già avuto difficoltà”. La testimonianza sullo studente che ha accoltellato la prof

La vicenda viene analizzata da Giordano Bruno Guerri, scrittore, nel corso dell’edizione del 29 maggio di Stasera Italia, il programma televisivo di Rete4 condotto da Barbara Palombelli: “Il Covid ha finito per globalizzare il mondo, distaccando i ragazzi dalla realtà e avvicinandoli sempre di più agli schermi. A me ha fatto impressione quello che ha dichiarato un compagno di scuola, che ha detto che il ragazzo sembrava non avere emozioni, come nei film, ha colpito freddamente e lucidamente, come se avesse un regista dietro”.