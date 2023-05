Incidenti stradali, sette morti in meno di 24 ore: strage di giovani in Umbria

28 maggio 2023 a

Sette persone morte e un ferito. Questo è il tragico bilancio di una giornata di sangue sulle strade in provincia di Perugia e nel Foggiano. L'incidente più grave è quello avvenuto sul raccordo autostradale della A1 Perugia-Bettolle, in cui hanno perso la vita nella notte tra sabato e domenica tre giovani. La quarta vittima è morta in un secondo incidente avvenuto a Gubbio.

Le prime tre vittime hanno perso il controllo della loro auto sul raccordo autostradale della A1 a Magione, in località Torricella. I tre ragazzi viaggiavano insieme a un amico su una macchina che. alle 4 di mattina, si è ribaltata finendo in un campo al lato del raccordo autostradale dello svincolo autostradale. Il quarto giovane, a bordo dell'auto, è ricoverato in gravi condizioni. Un incidente che ha "commosso e sconvolto" la comunità di Magione, come scrive su Facebook il sindaco Giacomo Chiodini. "Non si conosce ancora l'identità dei ragazzi, anche se sembra escludersi si tratti di persone del posto. La dinamica dei fatti è in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine. Un sentito ringraziamento ai carabinieri, ai vigili del fuoco e al personale sanitario intervenuto".

L'altro giovane ha invece perso la vita alle prime luci dell'alba di domenica uscendo fuori strada con la sua auto intorno alla mezzanotte mentre guidava a Gubbio sulla variante della Strada statale 219 all'altezza del sottovia svincolo San Marco. Il conducente era un 26enne residente in zona. Per lui inutili i soccorsi. Le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Per ora non risultano altre auto coinvolte.

Il bilancio complessivo è aggravato da un altro gravissimo incidente stradale tra un'auto e due moto avvenuto nel pomeriggio lungo la statale 90, all'altezza di Troia, nel Foggiano nel pomeriggio di domenica. A perdere la vita sono state altre tre persone, i tre motociclisti, travolti dalla vettura che, stando a una prima ricostruzione, avrebbe invaso la carreggiata.