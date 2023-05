Canal Grande a Venezia, "chiazza verde fluorescente". Riunione col prefetto

28 maggio 2023 a

L'enorme chiazza verde nel Canal Grande a Venezia compare poco dopo le 9.30 e getta nel panico residenti e istituzioni. All'altezza del Ponte di Rialto il liquido verde fosforescente invade tutto facendo scattare l'allarme. Secondo i rilievi, si tratterebbe di un "tracciante", cioè di un liquido che viene immesso in caso di perdita di acqua per seguirne il tragitto.

Gli inquirenti avevano ipotizzato fin da subito una protesta da parte di militanti ambientalisti, sebbene in assenza di rivendicazioni. La polizia si era messa alla ricerca dei presunti responsabili, che avrebbero esposto anche uno striscione. A rivelare la natura del liquido verde sono stati gli accertamenti effettuati dai vigili del fuoco, dalla polizia locale e dall'Arpav. Non sono emerse situazioni di pericolo per la salute della popolazione.

"Stamattina nel Canal Grande di Venezia è apparsa una chiazza di liquido verde fosforescente, segnalata da alcuni residenti all’altezza del Ponte di Rialto" ha cinguettato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia che ha annunciato: "Il prefetto ha convocato una riunione urgente con le forze di polizia per approfondire l’origine del liquido". Gli attivisti di Ultima Generazione non avrebbero nulla a che fare con quanto accaduto secondo le prime dichiarazioni degli stessi a LaPresse.