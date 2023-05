Ultima Generazione rischia dopo il fango al Senato. "Ora basta. Tolleranza finita"

24 maggio 2023 a

Le azioni eclatanti di Ultima Generazione, da ultima la "doccia" di fango davanti al palazzo del Senato a Roma, sono sempre meno tollerate dagli italiani che ormai faticano a giustificare certi gesti. Lo dimostra il sondaggio Ipsos illustrato ieri a "Di Martedì" da Nando Pagnoncelli. "Abbiamo voluto sapere le opinioni degli italiani sulle proteste degli eco-attivisti", ha detto il presidente dell'istituto di statistica. Ed ecco cosa è emerso.

La stragrande maggioranza degli intervistati considera "non tollerabili" le proteste inscenate da Ultima Generazione. La percentuale è schiacciante: il 54% si è scagliato contro blitz come quelli inscenati alla Fontana di Trevi e a Palazzo Madama. Solo uno su tre li considera eccessivi ma comprensibili alla luce delle loro rivendicazioni ambientaliste.

Quasi tutti ormai sanno chi sono e come si muovono i membri di Ultima Generazione, visto che rivendicano le loro attività sui social network con lo slogan "Non paghiamo il fossile". Tra i casi più frequenti, infatti, oltre all'assalto a monumenti e palazzi storici, gli attivisti si sono distinti a Roma per aver bloccato il traffico sulla tangenziale e sul Grande Raccordo Anulare e persino in pieno centro, lungo via del Tritone. Di recente hanno anche iniziato ad attirare l'attenzione togliendosi i vestiti durante le proteste.