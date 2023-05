Napoli, spari contro un bar: ferita una famiglia innocente, colpita alla testa bimba di 10 anni

24 maggio 2023 a

Sparatoria a Sant’Anastasia, nel Napoletano, dove nella tarda serata di ieri due persone hanno esploso almeno 10 colpi contro un bar in piazza Cattaneo. I proiettili avrebbero accidentalmente - questa l’ipotesi più verosimile al vaglio dei carabinieri di Castello di Cisterna - colpito una famiglia, in quel momento all’esterno a mangiare. Il padre 43enne è rimasto ferito lievemente alla mano, la madre 35enne all’addome (entrambi sono stati condotti al Cardarelli), mentre la figlia di 10 anni è stata colpita alla testa ed è stata operata, con la rimozione della pallottola che si era fermata nello zigomo. Si trova all’ospedale Santobono e, secondo quanto riferito, non è in pericolo di vita. Sono in corso le indagini per chiarire dinamica e motivazioni e individuare i responsabili.

Questa mattina invece un uomo è stato ferito in corso Arnaldo Lucci a Napoli da un colpo d’arma da fuoco alla gamba destra. L’uomo ha raccontato alla Polizia di essere stato avvicinato da una persona a bordo di uno scooter che avrebbe esploso alcuni colpi di pistola. La vittima è stata trasportato all’Ospedale del Mare e non è in pericolo di vita. Anche qui si sta cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e risalire al responsabile.