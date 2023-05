Napoli, clochard aggredisce vigile con una spranga. Lo sparo e poi il rischio linciaggio

23 maggio 2023 a

Un agente della polizia municipale di Napoli è stato aggredito e ferito nel tentativo di far spostare un clochard nei pressi del Duomo, vicino all’ingresso del Museo di San Gennaro. Il senza fissa dimora ha colpito l’agente con una spranga causandogli una ferita alla testa. L’agente, per farlo desistere, ha esploso sette colpi d’arma da fuoco ferendo il clochard ad una gamba. Per le ferite riportate l’agente è stato trasportato all’Ospedale del Mare, mentre il clochard al Vecchio Pellegrini, non in pericolo di vita.

Sul posto subito intervenuti anche passanti e turisti che hanno cercato di calmare il senza fissa dimora ed aiutare il poliziotto della Municipale che, con i colleghi e gli assistenti sociali, era lì per sgombrare gli accampamenti: secondo ansa.it gli altri agenti della Polizia di Stato presenti sul posto hanno dovuto bloccare un tentativo di linciaggio ai danni dell’aggressore africano, con qualcuno tra la folla che ha cercato di colpirlo con calci mentre alcune donne hanno applaudito all'intervento. L’agente è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale del Mare con trauma cranico, occhio sinistro tumefatto, possibili fratture a clavicola e braccio sinistro.