Incubo in autostrada, cavo elettrico si stacca sull'A12 e colpisce le auto

Paura sull'autostrada A12 dopo che un cavo si è staccato all'interno della galleria Monte Sperone colpendo alcune auto in transito. Tre i feriti, mentre è stato chiuso il tratto tra Genova est e l'allacciamento con l'A7 in direzione del capoluogo ligure. Il distacco del cavo è stato reso noto da Autostrade, che sta eseguendo verifiche sulle cause dell'episodio.

Sull'A12 sono intervenuti i tecnici di Autostrade per l'Italia e la polizia stradale. Al momento si sta procedendo a installare una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta per ripristinare la viabilità interrotta. Secondo la cronaca locale si sarebbero staccati dei cavi elettrici che sostenevano l'illuminazione della galleria. Gli accertamenti comunque sono in corso. A chi si dirige verso Genova, Autostrade consiglia di uscire alla stazione di Genova est e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, rientrare in autostrada in A7 a Genova ovest.