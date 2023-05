Quando inizia il bel tempo? Anticiclone in arrivo, poi la perturbazione rovina tutto

Giada Oricchio 23 maggio 2023 a

Il tempo sta per cambiare. Il vortice ciclonico che ha devastato l’Emilia-Romagna provocando 14 vittime, oltre 20 mila sfollati e danni per milioni di euro si sta spostando verso la vicina Grecia. Al suo posto arriverà Zefiro, anticiclone che porterà temperature più miti e un primo assaggio di estate. Tuttavia la sua azione sarà contrastata da un fronte d’aria fredda che scende dalla Svezia. Domani, 24 maggio, a partire dal pomeriggio, la perturbazione provocherà piogge e temporali, anche di grande intensità, su Piemonte e Lombardia, meno forti sull'Appennino centrale.