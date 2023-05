Netflix, stretta sul nucleo domestico: cosa rischia chi condivide l'account

23 maggio 2023 a

a

a

Netflix si prepara alla stretta nei confronti di chi, anche in Italia, usa l'account fuori dal nucleo domestico. L'idea è quella di mettere un freno alla pratica della condivisione delle password che danno accesso all'abbonamento per vedere film, documentari e serie in streaming. «A partire da oggi - scrive infatti Netflix sul proprio sito - inizieremo a inviare questa e-mail agli abbonati in Italia che condividono l’account Netflix al di fuori del proprio nucleo domestico».

Cosa farà in tv, l'ultima indiscrezione su Barbara d'Urso

Una sorta di chiarimento sull'uso corretto del proprio profilo. «L’account Netflix è destinato a un unico nucleo domestico, ovvero a te e a chi vive con te». E se non sembrano essere in vista, per il momento, contromisure come il pagamento di una quota aggiuntiva per gli abbonati che continuano a dare la propria password ad amici e conoscenti, la novità è che negli Stati Uniti la società è già passata alle vie di fatto.

Hollywood trema per lo sciopero: rischio paralisi e buco miliardario

Negli Usa, infatti, coloro che si abbonano ai piani standard o premium di Netflix - che costano da 15,50 a 20 dollari al mese - potranno consentire a un’altra persona al di fuori del nucleo familiare di utilizzare la propria password per 8 dollari al mese in più, uno sconto di 2 dollari rispetto al piano base standard dell’azienda. Si tratta di un deterrente alla condivisione selvaggia delle credenziali, ma soprattutto di un modo di contenere i mancati guadagni a fronte del rallentamento delle sottoscrizioni dei nuovi abbonamenti. La rivoluzione di Netflix è alle porte.