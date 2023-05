WhatsApp, si possono modificare i messaggi inviati: ecco come si fa

22 maggio 2023 a

a

a

Su WhatsApp arriva il "paracadute": l'app di messaggistica più popolare al mondo, introdurrà la possibilità di modificare i messaggi inviati. Mark Zuckerberg, ceo di Meta, ha confermato ufficialmente la notizia attraverso un post su Facebook. Secondo l'annuncio, sarà possibile modificare i messaggi Whatsapp entro 15 minuti dall'invio. I testi modificati saranno contrassegnati con un simbolo per distinguere quelli che sono stati corretti. Tuttavia, l'aggiornamento dell'app necessario per utilizzare questa funzione non è ancora disponibile.

Altri dettagli, non confermati ufficialmente, arrivano dal blog specializzato WeBetaInfo, secondo cui vista la possibilità di utilizzare WhatsApp su diversi dispositivi, si prevede che la modifica dei messaggi potrà essere fatta solo dal dispositivo da cui questi sono stati inviati. Questa restrizione è stata implementata da Meta per garantire l'integrità del contenuto originale delle conversazioni e prevenire eventuali alterazioni del senso dei messaggi scambiati tra gli utenti.

Zuckerberg ha annunciato la novità alle 16 italiane di lunedì 22 maggio, ma per poter modificare i messaggi sarà necessario attendere l'aggiornamento dell'applicazione di messaggistica.