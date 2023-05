Capo della Polizia, cerimonia di avvicendamento tra Giannini e Pisani

22 maggio 2023 a

Alla Scuola Superiore di Polizia di Roma è andata in scena la cerimonia di avvicendamento nella carica di Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza tra il Prefetto Lamberto Giannini e il Prefetto Vittorio Pisani, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. "La continuità affinché sia un valore non deve semplicemente scorrere ma deve evolversi. Ed oggi, la costante evoluzione della società ci impone di essere, senza ritardo, in grado di garantire un sistema di sicurezza collettivo che sia al passo con i tempi. Da qui, il coraggio delle scelte e dei cambiamenti che saranno necessari. Operando congiuntamente con le altre Forze di Polizia, potremmo garantire l'ordine, la sicurezza ed il soccorso pubblico nel Paese, soprattutto in quei territori maggiormente bisognevoli della nostra presenza, in un momento storico connotato purtroppo da drammatiche vicende. Siamo consapevoli che, per una efficace prevenzione e repressione dei reati, è indispensabile una concreta sinergia tra le nostre diverse specificità professionali, al fine di ottimizzare le risorse umane e materiali di cui possiamo disporre. Insieme, però, abbiamo il dovere di domandarci quotidianamente se il nostro operato sia rispondente alle istanze di sicurezza della nostra comunità” le parole di Pisani nel corso del suo intervento all’evento.