Nuovo ciclone in arrivo: non è finita. Dove colpirà il vortice tunisino

Giada Oricchio 19 maggio 2023 a

Un nuovo vortice colpirà l’Italia, ma dovrebbe risparmiare l’Emilia Romagna. Sul sito specializzato del colonnello Giuliacci la nuova previsione prevede piogge intense su Piemonte, Sicilia, Calabria e Sardegna, meno sul settore adriatico.

“Il precedente ciclone tunisino aveva portato nubifragi sul fianco orientale della penisola, questa nuova bassa pressione maghrebina colpirà il fianco occidentale” si legge sul sito. I modelli meteo hanno confermato maltempo anche in Toscana e nel Nord-Ovest, con il lato tirrenico maggiormente sferzato dall’acqua. Meno perturbato sul Nordest e lungo la linea adriatica. Per le temperature: valori quasi autunnali al Nord, più miti al Sud. Questo fine settimana non uscite senza ombrello: il cielo resterà volubile e capriccioso. E il caldo? Qualche novità a partire da lunedì 22 maggio.

