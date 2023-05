Migranti abbandonati in alto mare: il video che inchioda la Grecia

19 maggio 2023 a

La Grecia è stata beccata a violare i regolamenti sui migranti. L'11 aprile, sull'isola di Lesbo, 12 migranti, tra cui uomini, donne, bambini e un neonato, sono stati rinchiusi in un furgone e in seguito costretti a salire su un motoscafo e trasferiti su una nave della Guardia Costiera greca, venendo poi abbandonati nel mezzo del Mar Egeo. La notizia, riportata dal New York Times con tanto di video che documenta le fasi di trasporto, fa emergere un episodio che rappresenta una violazione delle leggi greche, di quelle dell'Unione Europea e anche internazionali.

I clandestini sono stati lasciati alla deriva in un gommoncino di emergenza e sono stati poi recuperati da una motovedetta turca, trovandosi ora in un campo profughi a Smirne. “Non ci aspettavamo di sopravvivere quel giorno", la testimonianza di Aden, somala di 27 anni, che ha poi aggiunto: “Quando ci hanno messo su questa zattera gonfiabile lo hanno fatto senza alcuna pietà”. Il video è stato realizzato da un attivista austriaco, Fayad Mulla, che lo ha condiviso con il Times e un'inchiesta dello stesso quotidiano ha verificato e potuto confermare il filmato. Dal governo greco è arrivato un secco no comment sulla vicenda.