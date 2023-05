Meteo maggio, quando arriva il caldo? Giuliacci vede nero: periodo anomalo

13 maggio 2023 a

Un periodo anomalo che non smette di sorprendere. Il meteo di maggio è stato caratterizzato da maltempo e precipitazioni in molte zone d'Italia e la tendenza per i prossimi dieci giorni non sembra uscire da questo binario. Gli esperti del team del colonnello Mario Giuliacci, volto noto del tempo in tv, spiegano infatti che maggio "sta diventando un periodo piuttosto anomalo", perché "prima sforna troppa poca pioggia e adesso addirittura l'opposto".

In altri termini siamo in una lunga fase di maltempo "senza soluzione di continuità", si legge in un articolo pubblicato sul sito meteogiuliacci.it, Piogge e instabilità colpiscono da almeno una settimana e "nelle tendenze meteo a medio termine non si vede una fase stabile". Insomma, pioggia e temporali continueranno a interessare la penisola in lungo e in largo, intervallati da qualche sprazzo di sole e sereno.

I meteorologi parlano di una fase "senza fine" perché anche nel lungo termine non ci sono segnali di discontinuità: "Il caldo estivo può davvero aspettare e sembra proprio che non arrivi né prima dell'inizio dell'estate meteorologica che è convenzionalmente fissata per il primo giugno". Abbiamo detto che siamo in un fase anomala, ma in che termini? È noto che maggio è un mese ricco di precipitazioni soprattutto al nord, ma quest'anno le piogge hanno raggiunto livelli che fanno pensare a "un'anomalia veramente ingente" come dimostrano le alluvioni viste recentemente.