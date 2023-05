PiazzaPulita, l'ultimo sondaggio (con Schlein in studio...) gela Formigli

12 maggio 2023 a

Sondaggi letti tutti di un fiato nella concitazione della trasmissione, quelli andati in onda giovedì 11 maggio a PiazzaPulita, su La7, Il conduttore Corrado Formigli mostra i dati della rilevazione Proger Index e le sorprese non mancano. Ad esempio il balzo del partito della premier Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, che cresce di quattro decimali e torna in zona 30 per cento (29,5). Contemporaneamente si registra il calo del Pd di Elly Schlein, che ieri tra l'altro era ospite proprio di Formigli. I dem perdono lo 0,2 per cento rispetto a sette giorni fa e oggi valgono il 20,6. L'ultimo sondaggi politico di PiazzaPulita offre così tendenze significative anche alla luce delle imminenti elezioni amministrative che vedranno oltre 700 comuni al voto.

Il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte viene dato al 15,7 per cento, seguono la Lega di Matteo Salvini, stabile al 9 per cento, e Forza Italia al 6,6 (-0,1). Azione di Carlo Calenda è in calo al 4,2 per cento, Italia Viva di Matteo Renzi in crescita al 2,7. Alleanza Verdi-Sinistra italiana sale al 3,3 per cento, più Europa stabile al 2,5 e Italexit-Per l'Italia di Gianluigi Paragone è valutato 1,9 per cento.

Risultati che non sorridono alla sinistra anche per quanto riguarda la fiducia nei leader e nell'esecutivo. La fiducia in Meloni cresce dello 0,1 rispetto a una settimana fa: oggi è al 46 per cento. Stabile il gradimento al governo (34). È in calo di un deecimale la fiducia in Schlein (32). La leader dem è seguita da Conte e Salvini (26), Calenda (21) e Silvio Berlusconi (18).