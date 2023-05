Milano, esplode un camion con le bombole di ossigeno: feriti ed evacuazioni

11 maggio 2023 a

Caos a Milano. Un vasto incendio e delle esplosioni si sono verificata in via Pier Lombardo, zona Porta Roma, a Milano: il tutto è stato causato dall’esplosione di un camion che trasportava bombole di ossigeno. Le fiamme si sono estese ad almeno 5 auto parcheggiate in strada e all’edificio vicino. Una farmcia e due appartamenti coinvolti, al primo e al secondo piano dell’edificio adiacente.

Inoltre sono almeno 4 i feriti nell’incendio: sul posto è subito arrivata una ambulanza, insieme con i vigili del fuoco, mentre i carabinieri hanno transennato la zona. Le forze dell’ordine hanno evacuato la scuola materna Vasari. Anche l’edificio al civico 19, luogo più vicino all’incendio, è stato evacuato. Fiamme e fumo nero si sono alzati per decine di metri in centro a Milano dopo il boato: inizialmente è stata avvertita una forte esplosione, seguita poi da altre minori e dal divampare dell’incendio.