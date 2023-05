Carburanti, secondo rialzo delle quotazioni dei prodotti raffinati. Ma scendono i prezzi

11 maggio 2023 a

Una buona notizia per i portafogli degli italiani. Nonostante il secondo rialzo consecutivo delle quotazioni dei prodotti raffinati, continuano a scendere i prezzi dei carburanti. La media nazionale dei prezzi praticati alla pompa della benzina, in modalità ‘fai da te’, è a 1,82 euro/litro, mentre il gasolio è sotto a 1,67. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 e Tamoil hanno ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,820 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,821, pompe bianche 1,819), diesel a 1,666 euro/litro (-5, compagnie 1,668, pompe bianche 1,663). Benzina servito a 1,959 euro/litro (-3, compagnie 1,998, pompe bianche 1,881), diesel a 1,809 euro/litro (-4, compagnie 1,849, pompe bianche 1,727). Gpl servito a 0,756 euro/litro (-1, compagnie 0,767, pompe bianche 0,742), metano servito a 1,603 euro/kg (-4, compagnie 1,608, pompe bianche 1,600), Gnl 1,432 euro/kg (-4, compagnie 1,422 euro/kg, pompe bianche 1,440 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,890 euro/litro (servito 2,148), diesel self service 1,752 euro/litro (servito 2,024), Gpl 0,865 euro/litro, metano 1,675 euro/kg, Gnl 1,446 euro/kg.