Enel, Paolo Scaroni nominato nuovo presidente

Paolo Scaroni nuovo presidente Enel. L’assemblea degli azionisti di Enel ha approvato la nomina del nuovo Cda: Paolo Scaroni diventa presidente con il 97% dei voti, Flavio Cattaneo amministratore delegato al posto di Francesco Starace, che lascia la guida della multinazionale del settore energetico dopo 3 mandati. I timori della vigilia di una possibile assemblea movimentata, con il fondo Covalis che aveva presentato una terza lista proponendo una governance indipendente, in alternativa a quella avanzata dal Mef, si sono dissolti con una assise durata meno di 3 ore con pochi sussulti. Appena una quarantina i rappresentanti degli azionisti presenti nella sala dell’Auditorium Parco della Musica. La lista presentata dal Mef - che detiene il 23,58% delle azioni - per il Cda di Enel con Paolo Scaroni presidente e Flavio Cattaneo ha ricevuto il 49,1089% dei voti dell’assemblea, quella di Assogestioni il 43,4972%, mentre quella di Covalis - con l’indicazione alla presidenza di Marco Mazzucchelli - il 6,9448%.

Il Mef così ha eletto 6 candidati, Assogestioni i restanti 3, nessuno Covalis. «Non è la stagione dei gufi. Raggiunto un ottimo risultato, migliore rispetto a tre anni fa, non semplice e scontato, che premia la correttezza e non la scorrettezza. Auguro buon lavoro ai nuovi vertici e a tutti i consiglieri», ha commentato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, subito dopo il voto. Prima della nomina l’assemblea degli azionisti, con il 99,595% dei soci votanti, pari al 64,7% del capitale, ha approvato il bilancio 2022. Via libera, con il 98,9% dei voti, anche al dividendo totale di 0,40 euro.