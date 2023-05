Emergenza migranti, il ministro Piantedosi annuncia il piano per Lampedusa

03 maggio 2023 a

Emergenza migranti, il ministro Matteo Piantedosi annuncia il nuovo piano per gestire il flusso sulle coste dell'isola. «Il piano migranti è a buon punto. Si prevede l’aumento dei posti tra Calabria e Sicilia, il rafforzamento del triage sanitario in vista di possibili nuove fiammate. Quello che si fa a Lampedusa si farà in modo più esteso anche in Sicilia e Calabria e, nel giro di qualche settimana, avremo un po' di respiro in questo senso». Così il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi durante la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Palermo. Alla riunione era presente anche il prefetto del capoluogo, Maria Teresa Cucinotta. Tra le misure da mettere in atto la velocizzazione del sistema di trasporto soprattutto per decongestionare l'emergenza a Lampedusa. «Puntiamo e stiamo organizzando un sistema di trasporto più veloce per il decongestionamento di Lampedusa dal flusso costante, legato al fenomeno dell’immigrazione - ha detto il ministro Piantedosi - Puntiamo ad evitare che si creino situazioni di emergenza a Lampedusa e puntiamo alla gestione di fiammate di arrivi in modo ordinato. Pensiamo anche al potenziamento dei trasporti per decongestionare la situazione il più possibile».

Riflettori puntati sull'accoglienza dei minori non accompagnati. «L’Italia ha una legislazione tra le più avanzate nell’accoglienza dei minori non accompagnati. C’è un necessario coinvolgimento dei sindaci ma ci sono una serie di complicazioni: intanto sono già in corso trasferimenti dei ragazzi che erano a Lampedusa. C’è stata una riunione con il prefetto Valenti e la protezione clivie e presto sarà emanata una nuova ordinanza per implementare i posti per i minori stranieri non accompagnati». Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al termine della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.