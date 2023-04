Angelo Bonelli, paura alla Camera: "È svenuto". Sospesa la seduta sul Def

28 aprile 2023 a

Attimi di apprensione alla Camera dei deputati durante le dichiarazioni di voto sulla relazione del Def. Angelo Bonelli è stato colto da un malore in Aula, poco dopo essere intervenuto. Il presidente Lorenzo Fontana ha quindi sospeso per alcuni minuti la seduta. Il coportavoce di Europa verde e deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra aveva appena terminato di parlare. Nelle ultime battute del discorso, era sembrato provato. Poco dopo lo svenimento. "Un capogiro", riferiscono alcuni deputati lasciando l'emiciclo. Subito sono arrivati gli assistenti parlamentari per soccorrere il deputato. Dopo pochi minuti, la seduta è ripresa. Bonelli è stato accompagnato in infermeria, spiega un altro deputato.

"Ieri i parlamentari di destra hanno deciso di rimanere sul divano o perdersi nei bagni di Montecitorio non venendo a votare. Siete i primi a non venire qui a onorare il vostro impegno con i cittadini pur essendo pagati bene per questo", aveva detto Bonelli poco prima intervenendo sul Def e sul passo falso della maggioranza ssul voto, slittato a oggi. "La cifra del vostro agire è l’incopetenza", ha detto mostrando un cartello con su scritto "Open to incompetenza" che riprende la campagna del ministero del Turismo con la Venere di Botticcelli Oper to meravigna che ha suscitato forti polemiche.