Ultima generazione, che figura: eco-attivisti in piazza col furgone diesel

Si sdraiano davanti alle auto dei cittadini che si recano al lavoro e poi scendono in piazza con il furgone a gasolio. Raggiunge vette surreali la doppia morale dei movimenti ecologisti che lottano contro l’uso dei combustibili fossili a colpi di blocchi del traffico e azioni clamorose come i lanci di vernice su opere d'arte e monumenti. Tra le sigle più attive c'è Ultima Generazione, che ha messo in atti le azioni più scenografiche, compresa quella di trasformare il sindaco di Firenze Dario Nardella in una sorta di Superman del patrimonio artistico quando hanno imbrattato Palazzo Vecchio.

Ebbene, nell'ultima manifestazione, sabato scorso, il corteo degli eco-attivisti è stato accompagnato da un furgone ad alimentazione diesel, spiega il sito di Nicola Porro che pubblica le foto del mezzo che andrebbe vietato secondo i paradigmi degli eredi di Greta Thunberg.

Intanto il Questore di Roma ha emesso 9 fogli di via obbligatori nei confronti di altrettanti attivisti che, lunedì hanno bloccato il traffico in Via Appia Nuova all’altezza di via del casale della Sergetta, occupando entrambi i sensi di marcia e interrompendo di fatto la circolazione stradale. La Polizia in poco tempo ha rimosso i blocchi e, successivamente, ha identificato gli attivisti di età compresa tra i 22 e i 56 anni, 7 italiani e 3 stranieri.