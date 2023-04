Udine, carri armati sul treno: panico per i tank in stazione

16 aprile 2023 a

Stupore e inquietudine tra i passeggeri della stazione ferroviaria di Udine al passaggio di un convoglio con a bordo decine di carri armati. Il treno, che è stato filmato con i telefoni cellulari da alcune persone presenti sui binari della stazione friuliana, è transitato nello scalo a velocità molto ridotta. Nelle immagini è possibile notare il trasporto di alcuni semoventi di artiglieria, diverse decine di pezzi. La prima ipotesi, visto il luogo di transito è che si tratti di mezzi destinati all’Ucraina, nell’ambito degli aiuti militari da destinare a Kiev per combattere la guerra contro la Russia. A confermare il contenuto del carico, transitato sul binario 1, è stato poi il ministro per i rapporti con il Parlamento, il pordenonese Luca Ciriani. Fonti del ministero della Difesa hanno fatto sapere che si tratta di semoventi di artiglieria su cingoli M109, che fanno parte di pacchetti di forniture militari all’Ucraina deliberati dal governo Draghi e che vengono consegnati in queste settimane. Risolto in poco tempo il mistero.