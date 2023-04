Julia Ituma, l'ultimo messaggio alla squadra. Cosa aveva scritto in chat

14 aprile 2023 a

Julia Ituma avrebbe mandato un ultimo messaggio nella chat della squadra rivolta a compagne e allenatore: "Arrivederci". È questo l’ultimo dettaglio rivelato dal portale turco Hurriyet che andrebbe ad avvalorare la tesi del suicidio della 18enne pallavolista della Igor Gorgonzola Novara, trovata morta ieri davanti dopo essere caduta dalla finestra della sua stanza al Volley Hotel, dove alloggiava con il team impegnato nella semifinale di ritorno di Champions League. Nel frattempo, sono arrivati in Turchia i genitori della giocatrice milanese.

Julia Ituma, le ultime ore: cosa dicono tabulati telefonici e videocamere

Ituma, tornata in albergo dopo la partita, ha parlato al telefono nel corridoio del suo albergo tra le 22.49 e le 23.30 come riportano vari video dei media turchi. La ragazza, che è rimasta seduta a terra di fronte alla sua stanza per circa un’ora, è apparsa pensierosa, ed è poi entrata nella sua stanza. Inoltre secondo quanto riporta sempre Hurriyet, Ituma aveva detto ai suoi compagni di squadra e all’allenatore di non stare bene e ha scritto "arrivederci" nel gruppo WhatsApp della squadra prima di finire giù dal sesto piano della sua stanza nell’hotel di Istanbul. La sua compagna di stanza, la spagnola Lucia Varela Gomez, è rimasta scioccata dall’accaduto ed ha dichiarato: "Abbiamo parlato fino all’1.30. Poi ho dormito. Sono stata informata che era caduta la mattina".

Intanto sarà eseguita probabilmente oggi a Istanbul l’autopsia sul corpo. Le indagini sono condotte dal procuratore generale dell’Anatolia, che dovrà verificare, anche attraverso l’analisi dei tabulati telefonici, la fondatezza dell’ipotesi che tutti i giornali turchi danno per certa, cioè quella del suicidio. Capire con chi ha parlato la campionessa azzurra nell’ultima telefonata notturna ripresa dalle immagini delle telecamere dell’albergo di Istanbul potrebbe aiutare a ricostruire l’accaduto.