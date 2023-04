Meteo stravolto, dove piove a Pasqua e Pasquetta: la previsione confermata

05 aprile 2023 a

Pasqua e Pasquetta sotto la pioggia o quasi. Le previsioni meteo confermano che la tradizionale gita fuori porta è a rischio. Sul portale specializzato www.meteo.it si legge che, dopo una pausa giovedì 6 aprile, una nuova perturbazione investirà il Nordovest e il settore ligure nella giornata del Venerdì Santo, sabato 8 aprile attraverserà il Centro-Sud portando acqua e temporali, infine domenica 9 aprile e lunedì 10 aprile il cielo non brontolerà ma resterà capriccioso soprattutto al Meridione. Scrive il portale specializzato che, dopo il brutto tempo di venerdì, al Nord le condizioni meteo saranno stabili, con numerose schiarite fin dal mattino anche se le nuvole insisteranno su Appennino settentrionale ed estremo Nord-Est, dove non si escludono piogge isolate.

Discorso opposto al Centro-Sud: nubi e piogge sparse, anche sottoforma di rovesci o temporali in Abruzzo, Lazio, Molise e Campania. Neve intorno ai 1.200-1.300 metri. Rovesci minori su Puglia e Sardegna centro-settentrionale, schiarite mattutine tra Calabria e Sicilia, in Toscana e cielo sereno in Abruzzo e Lazio. Per quanto riguarda le temperature, le minime sono in aumento; le massime in rialzo al Nord, in calo su Emilia, Centro Italia, Campania e Sardegna (valori tra i 13 e i 16 gradi). E Pasqua? Precipitazioni su Puglia, Lucania, Calabria e nord della Sicilia, fenomeni in attenuazione su Salento, Calabria e Messinese. Nel resto d’Italia assisteremo a schiarite, fatta eccezione per le zone appenniniche e le Prealpi centro-orientali. Per Lunedì dell’Angelo, i modelli prevedono “condizioni di locale instabilità nel settore intorno al medio e basso Tirreno, quindi su Lazio centro-meridionale, Campania, Calabria, Isole maggiori e Abruzzo”. Ampie schiarite su Puglia, Toscana, Umbria e gran parte del Nord.

G.O.