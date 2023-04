Compravendite calciatori, Finanza nelle sedi di Roma, Lazio e Salernitana

05 aprile 2023 a

Terremoto nel mondo del calcio. La Guardia di Finanza nelle sedi di Roma, Lazio e Salernitana per indagare sulla compravendita di calciatori. Si tratta di due filoni di indagine distinti: uno riguarda la società giallorossa, l'altro quella biancoceleste e quella granata

A Formello e Trigoria i militari - spiegano dalle procure di Tivoli e Roma - su disposizione della procura della Repubblica capitolina, hanno eseguito un provvedimento di perquisizione e contestuale sequestro probatorio presso gli uffici della As Roma SpA". Come si legge in una nota stampa delle fiamme gialle, "le attività di polizia giudiziaria si riferiscono a operazioni di trasferimento di calciatori professionisti avvenute negli anni 2017, 2018, 2019 e 2021".

As Roma, ma anche Società sportiva Lazio, sempre nel medesimo contesto, "i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Roma, su disposizione della procura della Repubblica, hanno eseguito un provvedimento di perquisizione e contestuale sequestro probatorio presso le sedi della “S.S Lazio SpA” e della “U.S. Salernitana 1919 srl”. Come spiegano ancora dalla procura: "Le attività di polizia giudiziaria si riferiscono a operazioni di trasferimento di calciatori tra le due società avvenute nelle stagioni sportive 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21. Le indagini in corso, di cui è titolare la procura della Repubblica di Tivoli, competente sul luogo dove ha sede legale la S.S Lazio SpA, non sono collegate con altre svolte da altre procure della Repubblica di cui vi è stata notizia sugli organi di informazione".

Le perquisizioni sono state disposte al fine di acquisire, come previsto dall’art. 247 c.p.p., documentazione contabile ed extracontabile attinente alle cessioni degli sportivi, e in particolare quella relativa ai contratti sottoscritti tra le due società, agli accordi intercorsi tra le società e i singoli calciatori, ai pagamenti eseguiti, alle modalità con le quali si è arrivati a fissare il prezzo ufficiale di vendita e il valore dei calciatori ceduti.