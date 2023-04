Carburanti, giù il diesel. Ma la benzina sale ancora di prezzo

01 aprile 2023 a

Dopo un periodo in cui si era registrata una discesa dei prezzi dei carburanti c’è un primo campanello di allarme. In particolare a preoccupare i consumatori è il costo della benzina verde, il cui prezzo medio alla pompa continua a salire con il passare dei giorni. Giù invece il costo del gasolio: per un lungo periodo il diesel è costato più della benzina, ora il trend è tornato quello del passato. In generale, riferisce Adnkronos, sono ancora in calo le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati.

Guardando nello specifico queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,860 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,863, pompe bianche 1,855), diesel a 1,776 euro/litro (-1, compagnie 1,779, pompe bianche 1,769). Benzina servito a 1,997 euro/litro (+2, compagnie 2,037, pompe bianche 1,916), diesel a 1,915 euro/litro (-2, compagnie 1,959, pompe bianche 1,830). Gpl servito a 0,793 euro/litro (-1, compagnie 0,800, pompe bianche 0,785), metano servito a 1,718 euro/kg (-3, compagnie 1,712, pompe bianche 1,722), Gnl 1,632 euro/kg (+4, compagnie 1,651 euro/kg, pompe bianche 1,618 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,929 euro/litro (servito 2,192), gasolio self service 1,859 euro/litro (servito 2,131), Gpl 0,888 euro/litro, metano 1,787 euro/kg, Gnl 1,579 euro/kg. Si rivede dietro l’angolo la soglia dei 2 euro per la benzina.