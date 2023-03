Francesco "defibrillato in ambulanza", retroscena sul ricovero. Quando sarà dimesso

Il Pontefice ha battezzato un neonato nel reparto di oncologia pediatrica del Gemelli

Papa Francesco verso la dimissione dal Policlinico Gemelli dove è ricoverato da mercoledì sera per una bronchite su base infettiva. Il Pontefice sta meglio, tanti che questo pomeriggio si è recato in visita ai bambini ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale portando loro dei rosari, delle uova di cioccolato e copie del libro ’Nacque Gesù a Betlemme di Giudea'. Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede. Nel corso della visita, durata circa mezz’ora, il Papa ha impartito il sacramento del battesimo a un bambino, di nome Miguel Angel, di poche settimane. Al termine ha fatto ritorno al proprio reparto.

Secondo quanto riferito dal direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, Papa Francesco dovrebbe far rientro domani a Santa Marta, la sua residenza in Vaticano, pertanto è "prevista la presenza di Papa Francesco in piazza San Pietro domenica per la celebrazione eucaristica della Domenica delle Palme, Passione del Signore". Ieri Francesco "ha cenato, mangiando la pizza, insieme a quanti lo assistono in questi giorni di degenza ospedaliera: con il Santo Padre erano presenti i medici, gli infermieri, gli assistenti ed il personale della Gendarmeria", riferisce ancora Bruni. Questa mattina, invece, dopo aver fatto colazione, il Papa "ha letto alcuni quotidiani ed ha ripreso il lavoro. Il rientro a casa Santa Marta di Sua Santità è previsto nella giornata di domani, all’esito dei risultati degli ultimi accertamenti di questa mattina".

Per quanto riguarda le condizioni di salute di Jorge Mario Bergoglio, gli specialisti del Gemelli hanno spiegato che "nell’ambito di controlli clinici programmati al Santo Padre è stata riscontrata una bronchite su base infettiva che ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica su base infusionale che ha prodotto gli effetti attesi con un netto miglioramento dello stato di salute”. Tuttavia, alcuni retroscena riportano un quadro diverso. Secondo quanto scrive Dagospia il malore di Papa Francesco è un "mistero". "Una fonte autorevole parla di una fibrillazione atriale", un'aritmia del cuore, "che si è aggiunta a una bronchite cronica, che ha avuto origine da una infezione batterica", si legge sul sito. In sintesi, il Papa ha un "problema di aritmia" e "sarebbe stato defibrillato in ambulanza". Tuttavia i medici, continua Dagospia, "non hanno ritenuto opportuno procedere con una cardioversione", ossia una procedura terapeutica utilizzata per regolarizzare il ritmo cardiaco.