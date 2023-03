Perché è stato ricoverato il Papa: riecco la fronda. Chi sono i corvi in Vaticano

Giada Oricchio 31 marzo 2023 a

Il mondo tira un sospiro di sollievo: domani Papa Francesco sarà dimesso dall’ospedale Gemelli di Roma e presenzierà a tutti i riti della Settimana Santa. Il cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio cardinalizio, ha dichiarato al Corriere della Sera: “Ho avuto occasione di parlare con il Papa ieri pomeriggio e si sente meglio. Si prevede che esca domani, sabato, e poi presieda tutte le celebrazioni, seduto sulla sedia a rotelle come è già accaduto in altre occasioni. Poi sarà l’ospedale a confermare, ma le previsioni sono queste”.

Il Papa in ospedale: cosa ha Bergoglio e chi lo sostituirà per le celebrazioni pasquali

Bergoglio era stato ricoverato due giorni fa per una bronchite su base infettiva. I malanni del Sommo Padre hanno risvegliato la fronda conservatrice. Secondo un retroscena del quotidiano “La Repubblica” su Santa Marta volano “corvi” e in Vaticano riaffiorano veleni e speculazioni: “A partire dai dati di realtà c’è chi drammatizza gli acciacchi dell’età, alimentando la sensazione di emergenza, ora tradendo il desiderio di accelerare lo scorrere del tempo ora sperando di influenzare lo svolgersi degli eventi e mettere il cappello sul prossimo Conclave”.

Il vero motivo del ricovero di Papa Francesco: "Infezione respiratoria"

Si legge in un altro passaggio: “Più d’uno soffia sul fuoco. Mettendo in giro, nei Sacri palazzi, voci di un infarto. Facendo balenare il dubbio che la situazione raccontata sia però drammaticamente peggiore. O dando per certa una situazione irreversibile”. Chi insinua dubbi macabri? “Personaggi curiali che vogliono l’anonimato, ambienti vicini al tradizionalismo integralista, spezzoni di un cattolicesimo conservatore che non ha mai sopportato Francesco e ora coglie l’occasione della sua debolezza”.