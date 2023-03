Bollette gas e luce, nuova riduzione dei prezzi. Arera: “Meno 20% e 10%”

30 marzo 2023 a

Nuovi calo per il prezzo delle bollette. L’Arera annuncia che ci sarà una riduzione di oltre il 20% in meno per la luce, intorno al 10% in meno per il gas. “Saranno variazioni importanti, superiori al 20% sicuramente. Gli uffici stanno completando i conti anche alla luce del decreto bollette del governo. Sul gas credo ormai che siamo a fine mese sarebbe ragionevole aspettarsi qualcosa intorno a un calo di circa il 10%, perché in questo caso le variazioni più importanti sono avvenute nei due mesi precedenti” le parole del presidente di Arera, Stefano Besseghini, in merito alla definizione delle tariffe elettriche del mercato tutelato.

Storcono la bocca dall’Unione Nazionale Consumatori: “Se il governo avesse invece confermato tutti i provvedimenti di Mario Draghi, le famiglie avrebbero avuto una bolletta del gas inferiore di 459 euro su base annua, 298 euro se il governo si ravvedesse, mantenendo per un anno almeno la quota di sconto del 35% degli oneri, prevista invece ora solo fino ad aprile. Quanto alla luce, anche se grazie alla riduzione del prezzo annunciata da Arera, si profila una consistente riduzione in fattura, è chiaro che il ripristino degli oneri, se fosse pari a quello pre-crisi del secondo trimestre 2021, implica comunque una tassa aggiuntiva pari a 124 euro su base annua per una famiglia tipo in tutela. Insomma, è molto grave che il governo, contando sul fatto che, grazie al calo consistente dei prezzi all’ingrosso, comunque Arera potrà formalmente annunciare, sia per la luce che per il gas, una riduzione del prezzo finale per le famiglie in tutela, rimetta le imposte sulle bollette, non rendendosi conto che restano a livelli lunari e da infarto”. Una bacchettata all’esecutivo guidato da Giorgia Meloni per l’ultima decisione sulla crisi dell’energia.