Giorgia Meloni e Giuseppe Valditara a testa in giù, studenti sospesi

29 marzo 2023 a

a

a

Meloni e Valditara a testa in giù. Gli studenti del liceo Carducci di Milano sono stati sospesi per dieci giorni. Una sospensione di dieci giorni, con 18 ore di educazione civica e attività socialmente utili. È questa la sanzione disciplinare irrogata agli studenti del liceo Carducci di Milano che sabato 4 marzo avevano appeso i cartelli raffiguranti il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara a testa in giù.

"Parafascista, da brividi". Colombo fa calare il gelo in tv. L'accusa assurda a Meloni

Dopo che il 18 marzo la sanzione è stata comunicata agli studenti, dal 20 marzo è iniziato il periodo di sospensione. Lo ha fatto sapere una nota «in sostegno dei compagni sanzionati» pubblicata sui social e poi rimossa dal collettivo studentesco del Carducci "Mille papaveri rossi".