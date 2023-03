Milano, striscione choc degli anarchici contro Meloni e Valditara: nuova minaccia

04 marzo 2023 a

Ennesimo episodio di violenza contro il governo di centrodestra. Le immagini della premier, Giorgia Meloni, e del ministro della Pubblica Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ritratti a testa in giù sono apparse questa mattina davanti al liceo Carducci di Milano. Accanto uno striscione con la scritta ‘Ma quale merito la vostra è solo violenza’ con due simboli anarchici. A denunciarlo e a pubblicare la foto è stato il gruppo Lega Giovani Milano.

Ferma la reazione di Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca: “Lascia attoniti lo striscione apparso stamani al liceo classico Carducci di Milano che ritrae il Presidente Giorgia Meloni e il Ministro Giuseppe Valditara a testa in giù. La violenza delle parole non ha meno peso di quella fisica e contribuisce ad alimentare un clima di tensione anche nelle scuole e nelle università che va assolutamente stemperato. Agli studenti dico di non permettere a nessuno di strumentalizzarli. I luoghi della formazione e della cultura vanno vissuti come spazi di libero confronto, di dialogo, di tolleranza e rispetto. Non esistono forme di violenza più tollerabili di altre. Spetta a noi tutti condannarla indistintamente e agire - l’ammonimento di Bernini - insieme in nome della democrazia e della libertà”.