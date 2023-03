Silvio Berlusconi ricoverato da ieri al San Raffaele di Milano: come sta

28 marzo 2023 a

Silvio Berlusconi è ricoverato da ieri all’Ospedale San Raffaele di Milano per degli esami di routine. Il presidente di Forza Italia dovrebbe uscire tra questa sera e domani. L'ex premier si è recato nella struttura per dei controlli. Secondo quanto riporta il sito del Corriere, Berlusconi avrebbe accusato dei dolori nella giornata di lunedì, e si è recato nell'ospedale lombardo per dei controlli.



Berlusconi era stato ricoverato l’ultima volta al San Raffaele poco più di un anno fa, nel gennaio del 2022, a ridosso dell'elezione del presidente della Repubblica che vide la riconferma di Sergio Mattareella al Quirinale. Un’infezione alle vie urinarie rese necessaria l’applicazione di terapie massicce.

Nel settembre del 2020, Berlusconi era risultato positivo Covid e aveva sviluppato una polmonite bilaterale. Nel 2019 era stato operato per una occlusione intestinale mentre nel giugno 2016 era stato operato sempre nello stesso ospedale per la sostituzione della valvola aortica. Un intervento a cuore aperto.