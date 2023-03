Auto elettriche, rivoluzione in vista per le assicurazioni Rc

Christian Campigli 20 marzo 2023 a

Una storica rivoluzione o un'illusione destinata a non concretizzarsi in nulla di definitivo? Le auto elettriche tornano a far parlare di sé. L'agenzia di stampa AdnKronos, questa mattina, ha riportato un interessante report, secondo il quale i nuovi mezzi a quattro ruote cambieranno il mercato dell'assicurazione Rc. Stando ad uno studio di Iia-Italian Insurtech Associatione e di EY, le nuove tecnologie e l’incremento della smart mobility andranno a impattare il ramo Auto i cui premi hanno raggiunto un valore di 13,1 miliardi di euro solo in Italia. Secondo lo studio, il 71% delle compagnie include già nella propria offerta prodotti assicurativi specifici per la e-mobility, mentre un ulteriore 23% ne sta valutando l’introduzione. A dominare il settore nei prossimi anni saranno l’embedded insurance, ossia la vendita di prodotti assicurativi in combinazione con prodotti da assicurare, e la mobility-as-a-service, un servizio che, grazie a una piattaforma digitale, consente agli utenti di pianificare, prenotare e pagare diverse soluzioni di mobilità.

Questi due prodotti sono visti come i più promettenti dal 71% del campione intervistato, ma soltanto il 41% e il 29% rispettivamente li includono attualmente all’interno della propria offerta, evidenziando la necessità di un intervento strategico per colmare questo gap e muoversi al passo della lenta ma ormai inesorabile avanzata dell’elettrico. La grande maggioranza degli intervistati (88%) dichiara di aver già avviato delle collaborazioni a livello di ecosistema con altre categorie di player. Spiccano in particolar modo: società automotive (65%), tech player e fornitori di dispositivi IoT (47%) e operatori di micro-mobilità (41%).

Il 76% degli intervistati include nella propria offerta prodotti legati alla micro-mobilità. In particolare, il 29% delle compagnie offre alla clientela dei prodotti ad hoc (per bici o monopattino), mentre il 47% include questa tipologia di protezione all’interno di una copertura più ampia dedicata alla ‘mobilità urbana’ nel suo complesso (RC auto standard o copertura capofamiglia). Un ulteriore 12% ha intenzione di sviluppare questa tipologia di prodotti in futuro, pur non avendoli ancora integrati nella propria offerta.