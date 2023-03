Covid, la giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia

18 marzo 2023

Oggi la terza Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, per ricordare chi ha perso la vita per il Covid in Italia. Oltre 180mila i morti nel nostro Paese. La data scelta è quella in cui tre anni fa i camion militari carichi di bare sfilarono per Bergamo. Tante le iniziative in tutta Italia. In Lombardia - la regione più colpita - per la prima volta dal 2020 nessun letto occupato in terapia intensiva. L'Oms si dice "fiduciosa" che l'emergenza internazionale possa terminare entro quest'anno e che il Covid diventerà paragonabile ai virus dell'influenza stagionale.