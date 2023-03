Soumahoro, "cos'è successo nella banca". Striscia fa un altro scoop

Giada Oricchio 16 marzo 2023 a

Striscia la Notizia e l’inviato Pinuccio non mollano la presa su Aboubakar Soumahoro, l’ex deputato di Sinistra Italiana-Verdi la cui moglie e suocera sono accusate di truffa, maltrattamenti e malversazione nella gestione di alcune coop. Il tg satirico di Canale 5 ha affrontato più volte il tema, in particolare la questione del mutuo di 270.000 euro per l’abitazione di Roma. Come ha fatto l’ex sindacalista a dare un anticipo di 90.000 euro (su un totale di 360.000 euro) e ottenere in prestito l’alta cifra residua a fronte di un reddito lordo di circa 9.000 euro nel 2022 e 24.000 nel 2021? Forse la banca si fida dei suoi correntisti.

Così Pinuccio ci ha provato mandando un attore a chiedere un prestito di pari importo a parità di condizioni nella stessa banca. Il “gancio” è uscito a mani vuote. E allora perché a Soumahoro è stato concesso? L’inviato ha un dubbio e lo palesa: “La banca erogatrice del mutuo è la stessa dove arrivavano i soldi delle controverse raccolte fondi, ovvero quelli che anziché andare alla Lega Braccianti finivano direttamente sul conto corrente personale di Aboubakar Soumahoro”. Una curiosa coincidenza.