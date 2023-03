Pollo "contaminato", scatta il ritiro dai supermercati: il marchio nel mirino

16 marzo 2023 a

Rischio listeriosi, scatta il ritiro preventivo di diversi lotti di carne precotta di pollo e cavallo. A comunicarlo è il Ministero della Salute che ha disposto il richiamo delle confezioni dagli banchi di negozi e supermercati. Quali prodotti riguarda? Il richiamo coinvolge confezioni con indicazione Coppiello Giovanni, marchio che ha sede a Vigonza, in provincia di Padova. I prodotti sono stati richiamati in via precauzionale per rischio microbiologico, a causa di contaminazione del batterio listeria monocytogenes. Il richiamo come sempre accade in questi casi è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute,

Come fare a riconoscere le confezioni a rischio se le abbiamo nel frigo? I lotti interessati dal richiamo, tutti prodotti nello stabilimento con marchio IT 1323 L CE, sono: Sfilacci di equino Qualità Oro, in confezione da 100 grammi, con scadenza dal 02/06/2023 al 10/07/2023; Sfilacci di equino, in confezione da 100 grammi, con scadenza dal 02/06/2023 al 10/07/2023; Sfilacci con carne di equino Casa Ali, in confezione da 80 grammi, con scadenza dal 02/06/2023 al 10/07/2023; Julienne di pollo in confezione da 100 grammi, con scadenza dal 20/03/2023 al 29/04/2023; Sfilacci di pollo, in confezione da 100 grammi, con scadenza dal 20/03/2023 al 29/04/2023.

Il batterio listeria monocytogenes può portare la listeriosi, come spiega il Ministero, infezione che può assumere diverse forme cliniche, dalla gastroenterite che si manifesta nel giro di poche ore dall'ingestione all'insorgenza di problemi gravi come meningiti, encefaliti e anche setticemie. Nella comunicazione relativa ai lotti in questione ritirati dal commercio il Ministero sottolinea di non consumare il prodotto ma di riportarlo al punto di acquisto.